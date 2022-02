Defesa de Jairinho tenta mas não consegue adiar audiência do caso Henry

A Justiça do Rio negou pedido da defesa de Doutor Jairinho para adiar a audiência desta quarta-feira do caso do assassinato do menino Henry Borel, de quatro anos.

Jairinho e a sua namorada, Monique Medeiros, mãe do menino, são acusados de torturar e matar a criança. Os réus, presos desde abril do ano passado, serão ouvidos na audiência desta quarta, encerrando a primeira fase do processo e o ciclo de oitivas com as testemunhas de acusação e de defesa.

No fim de janeiro, a defesa do ex-vereador se retirou do caso. Um novo grupo de advogados assumiu e pediu, faltando dois dias de prazo, o adiamento da oitiva para ter tempo de instruir o cliente. Tanto a defesa de Monique quanto o Ministério Público se manifestaram de forma contrária.

A juíza Elizabeth Machado Louro, da 2ª Vara Criminal do Rio, indeferiu nesta terça pedido dos advogados de Jairinho alegando que a audiência está marcada desde dezembro e que a nova defesa foi instruída há pelo menos 14 dias do prazo da audiência, tendo, segundo a magistrada, havido tempo hábil para orientações.