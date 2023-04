Defensoria lança campanha nacional em defesa das pessoas com deficiência

A Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos lança na próxima semana uma campanha nacional sobre os direitos das pessoas com deficiência. De acordo com a presidenta da Anadep, Rivana Ricarte, a iniciativa é o ponto de partida para criação de uma política de acessibilidade da instituição.

“Nosso objetivo é promover a educação em direitos e servir como instrumento da luta anticapacitista e inclusão das pessoas com deficiência em todos os espaços”, disse.

O lançamento da campanha será no auditório do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. O ministro Silvio Almeida vai ao evento, assim como a secretária Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Anna Paula Feminella, e o presidente de comissão sobre pessoas com deficiência na Câmara dos Deputados, Márcio Jerry (PCdoB-MA).

O ativista e influencer, Ivan Baron, que subiu a rampa do Planalto junto com Lula na posse presidencial, participa com a palestra “Inclusão e anticapacitismo: os direitos das pessoas com deficiência e a ocupação dos espaços de poder”. Ele falará ao lado de usuários dos serviços da Defensoria Pública.

Segundo levantamento da Anadep, 1,5 milhão de atendimentos da Defensoria são relativos a pessoas com deficiência. Em sete estados (MA, PI, MG, RJ, SP, SC e RS) há núcleos de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Onde não há, o atendimento é feito pelo Núcleo de Direitos Humanos.

Continua após a publicidade