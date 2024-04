De volta da Colômbia, Lula participa de reunião sobre política indigenista

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

No retorno a Brasília depois de visitar Bogotá, na Colômbia, o presidente Lula vai participar na tarde desta quinta-feira da reunião do Conselho Nacional de Política Indigenista, reativado nesta quarta depois de ser extinto no primeiro ano do governo Bolsonaro, em 2019.

Ligado ao Ministério dos Povos Indígenas, o CNPI tem o objetivo de acompanhar e implementar políticas públicas destinadas a esta parcela da população brasileira. O encontro está marcado para as 17h, no Salão Negro do Palácio da Justiça.

Lula e a ministra Sonia Guajajara também deverão assinar atos oficiais. Os 64 conselheiros do órgão tomaram posse nesta quarta. O MPI também criou seis Câmaras Técnicas e aprovou o regimento interno do conselho, que foi recriado em decreto de 28 de abril do ano passado. Desde então, representantes de cada região e seus suplentes foram eleitos pelos próprios indígenas para mandatos de quatro anos.

O CNPI tem representantes de todos os estados brasileiros. Participam do conselho 30 indígenas e 30 integrantes de de ministérios, órgãos e autarquias (como Casa Civil, Ministério da Justiça, Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Sesai, Funai, Ibama, ICMBio, entre outros), além de quatro entidades indigenistas.