De saída, governador de SC vai assumir o comando do Republicanos no estado

A poucos dias de deixar o cargo, o governador de Santa Catarina, Carlos Moisés, foi escolhido como o novo presidente estadual do Republicanos. A definição ocorreu após uma conversa nesta quarta-feira com o deputado estadual reeleito Sérgio Motta, que atualmente comanda a sigla no estado.

A mudança tem o aval do presidente nacional do Republicanos, o deputado federal Marcos Pereira. Moisés, que não passou do primeiro turno na tentativa de reeleição e será substituído em 1º de janeiro por Jorginho Mello, retornará à vida político-partidária a partir de março, quando vai anunciar a nova Executiva do diretório estadual do partido.