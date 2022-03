De olho no governo de São Paulo, Tarcísio assina filiação ao Republicanos

De olho na disputa ao governo de São Paulo, o ministro da Infraestrutura Tarcísio de Freitas assinou nesta segunda a filiação ao Republicanos — ao lado da ministra da Família Damares Alves.

Com discurso focado nas realizações à frente da pasta, Tarcísio falou sobre as concessões de sua gestão e voltou a afirmar que o governo pretende bater a marca dos 300 bilhões de reais com as negociações até o final do ano.

“A vida nos reserva momentos inesperados, e eu nunca tinha imaginado entrar na política. Mas a pergunta que vem é: por que não?”, disse durante o evento.

Também participaram do evento o vice-presidente Hamilton Mourão — recém-filiado à legenda para disputar uma vaga ao Senado pelo Rio Grande do Sul — e os ministros que recentemente se filiaram ao PL: Marcos Pontes (Ciência e Tecnologia), João Roma (Cidadania) e Onyx Lorenzoni (Trabalho e Previdência).