Mercado imobiliário pretere mulher na negociação de imóveis, diz pesquisa

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Pesquisa desenvolvida com 700 mulheres pela Datastore mostra que 93% das entrevistadas afirmaram ser, em sua maioria, quem toma a decisão na compra do imóvel, mas não são as mais procuradas numa possível negociação pelo mercado.

“Estudamos o setor de empréstimos bancários, fizemos pesquisas, falamos com várias personalidades do segmento e descobrimos essa lacuna” diz Paulo Leandro Carrete, diretor-executivo da Crediall.

De olho no público feminino, a empresa Crediall Tech lançou neste ano uma linha de empréstimo imobiliário voltado especialmente a mulheres. A ideia é oferecer consultoria financeira e jurídica gratuita, além de serviços de despachante para elas. A empresa também quer implementar o produto próprio de crédito imobiliário e home equity –– empréstimo com garantia de imóvel — para mulheres.

“Se a mulher é a principal influência na decisão de compra do imóvel, e se ela já compra seu imóvel com suas economias, por que não uma linha de crédito diferenciada para mulheres? Nós estamos indo atrás disso”, diz Elisa Tawil, diretora de operações da fintech e autora do livro Proprietárias.