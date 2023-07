Sonhando com a recondução, Aras tira uns dias fora do país

Augusto Aras foi sonhar com a recondução no comando da PGR em outras terras. Está de férias fora do país.

No domingo, o procurador-geral da República replicou no Twitter um texto dizendo que ele, nos quase quatro anos como procurador-geral da República, teve a disposição “para enfrentar e desestruturar as bases do lavajatismo enquanto recebia ao revés uma chuva de projéteis traçantes iluminados por um jornalismo alimentado pelo denuncismo atroz e acrítico”.

A manifestação nas redes sociais foi lida pela classe política como uma “recandidatura” de Aras para um terceiro mandato. Ele foi indicado aos dois primeiros, em 2019 e 2021 pelo então presidente Jair Bolsonaro.