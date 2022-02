Cabo Daciolo sobe o monte com apoiadores de Ciro Gomes; agora vai!

Patinando nas pesquisas e constantemente boicotado por aliados que aderem a Lula e ao petismo, Ciro Gomes recebeu o apoio de Cabo Daciolo na corrida eleitoral. Nesta semana, o ex-candidato a presidente do Patriota, famoso pelas orações no monte durante a campanha de 2018, repetiu o caminho de fé com aliados de Gomes até um morro no Rio.

“Esse encontro aqui hoje estava escrito. Está marcado”, diz Daciolo.

Os pedetistas acompanham a fala com intervenções curtas: “Aleluia! Amém!”

Daciolo avança: “Quero dizer a todos do PDT que eu amo vocês. Jesus Cristo ama você. E disse muito claro: um planta, outro rega. Quem pode dar o crescimento é Jesus Cristo e eu profetizo o crescimento dos cristãos trabalhistas”.

Ciro, que adoraria crescer nas intenções de voto, tabelou com o aliado: “A fé move montanhas”.