Cúpula do G20 no Brasil em 2024 terá foco na bioenergia

A última cúpula do G20 mal acabou em Nova Delhi e já está definido que a bioenergia está no centro dos debates do próximo encontro dos líderes mundiais, marcado para 2024, no Rio de Janeiro.

Quem esteve no evento na Índia percebeu que o assunto teve um protagonismo maior do que a própria presidência do grupo, que será ocupada pelo Brasil a partir de dezembro deste ano.

A discussão sobre a bioenergia ocupou, ainda, uma parte relevante do encontro oficial entre Lula e o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi.

Ambos reconheceram a urgência de uma transição energética justa e ressaltaram o papel dos biocombustíveis e dos veículos flex na descarbonização do setor dos transportes.

