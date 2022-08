Crivella recua e será candidato a uma vaga na Câmara dos Deputados

O Republicanos bateu o martelo e Marcelo Crivella será candidato a deputado federal pelo Rio neste ano. A decisão contraria o desejo do próprio ex-prefeito da capital fluminense que queria inicialmente se candidatar ao Senado e depois indicou que gostaria de tentar o governo do Estado, apesar de o seu partido estar na base apoio do projeto de reeleição do governador Cláudio Castro (PL).

Castro chegou a recorrer a Jair Bolsonaro para pressionar Crivella a desistir do projeto, que não era consenso dentro do próprio Republicanos no Rio. A avaliação no entorno de Castro era a de que o bispo licenciado da Igreja Universal do Reino de Deus poderia dificultar a vida do governador nas eleições, dado que os dois competiriam pelo mesmo eleitor, principalmente no segmento evangélico. Cenário semelhante ocorreria se disputasse à vaga ao Senado, cujo candidato da chapa do governador será o ex-jogador Romário Faria (PL-RJ).

Crivella não é presidente do Republicanos no Rio, mas é o homem forte da legenda no estado, com a maior quantidade de votos. A insistência em lançar candidatura própria desgastava a relação com Castro. Prevaleceu o entendimento de que ele será o puxador de votos do partido na Câmara dos Deputados.