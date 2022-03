Cristina deixa Agricultura em meio a cobranças do agro bolsonarista em SC

Na semana em que a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, deixará a pasta para disputar as eleições no Mato Grosso do Sul, um dos redutos mais bolsonaristas do agronegócio em Santa Catarina, formado por produtores de suínos, realiza um protesto contra o governo no Sul do estado.

Com cruzes e caixões, os produtores de suínos reclamam de abandono na gestão de Cristina, que teria focado nos grandes produtores de proteína e esquecido os pequenos criadores de suínos. Dados da Associação Catarinense de Criadores de Suínos mostram que o prejuízo atual do suinocultor independente passa dos 300 reais por animal vendido.

Losivânio de Lorenzi, presidente da ACCS, cobra mais atitudes das autoridades com ações efetivas e urgentes para auxiliar na retomada do fôlego à atividade. “Apesar da suinocultura estar em um bom momento nas exportações, gerando riqueza para ao Brasil, por outro lado o suinocultor está quebrando dentro da granja. A situação está insustentável. Nossos políticos precisam viabilizar os pleitos”, diz.

Como pagam para trabalhar, os produtores decidiram distribuir 10 toneladas de carne em sinal de protesto contra a política do atual governo. Numa das faixas expostas no ato, Bolsonaro é lembrado do apoio eleitoral que teve na região: “Presidente Bolsonaro, o produtor independente que o apoiou pede socorro”.