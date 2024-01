Criminalistas criam grupo após “problemas” em delegacias, CPIs e no STF

Depois de “problemas” em CPIs no Congresso, foros criminais, delegacias e até no STF, está em formação o grupo Criminalista, criado pelo advogado André Callegari para defender as prerrogativas dos profissionais desse ramo do Direito.

A iniciativa já conta com adesões como as de Walfrido Warde, Nereu Giacomolli, Liliane Carvalho – que será a vice-coordenadora do grupo –, Marília Fontenele, Marcelo Turbay, Aury Lopes Junior, Michel Saliba e Leonardo Ranña.

“Lutamos pela igualdade, por uma sociedade justa e democrática, mas sem o respeito às garantias fundamentais isso não é possível. Não pedimos nada além do respeito ao previsto em nosso estatuto da OAB e na Constituição”, afirma Callegari.

Um dos pleitos que o grupo encampa em relação ao Supremo Tribunal Federal é o fim de julgamentos criminais no plenário virtual. “A presença física do advogado na sustentação oral é fundamental para a ampla defesa”, diz o criador do Criminalista.