CPMI pode convocar seis ministros de Lula e Bolsonaro; veja quais

Dentre os mais de 500 requerimentos já protocolados desde a instalação da CPMI do 8 de janeiro, na quinta-feira passada, há pedidos de convocação de seis ministros e ex-ministros dos governos Lula e Jair Bolsonaro. Para serem aprovados, é necessário haver o apoio da maioria dos integrantes titulares da comissão, que se reúne novamente nesta quinta.

O chefe da Casa Civil, Rui Costa, é alvo de um, apresentado pelo senador Eduardo Girão (Novo-CE), que é titular da comissão. Já o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, teve a convocação solicitada por três deputados bolsonaristas: Delegado Ramagem (PL-RJ), titular do colegiado, Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e Pastor Marco Feliciano (PL-SP), suplentes.

Atual ministro da Justiça e Segurança Pública, o senador licenciado Flávio Dino foi alvo de requerimentos apresentados por cinco dos 32 titulares da CPMI — os deputados Aluisio Mendes (Republicanos-MA) e Delegado Ramagem e os senadores Eduardo Girão, Damares Alves (Republicanos-DF) e Marcos do Val (Podemos-ES) e outros dois suplentes — Eduardo Bolsonaro e Marco Feliciano.

O general Marco Edson Gonçalves Dias, que chefiava o Gabinete de Segurança Institucional no dia 8 de janeiro e pediu exoneração do cargo no dia 19 de abril, é o ex-ministro recordista em pedidos de convocação até o momento, apresentado por sete titulares e três suplentes da comissão.

São eles: os deputados Duarte (PSB-MA), aliado de Flávio Dino, Delegado Ramagem, Aluisio Mendes, Eduardo Bolsonaro e Marco Feliciano, e os senadores Damares Alves, Eduardo Girão, Esperidião Amin (PP-SC), Izalci Lucas (PSDB-DF) e Marcos do Val.

Antecessor de Gonçalves Dias no GSI, que comandou a pasta durante todo o governo Bolsonaro, o também general Augusto Heleno teve a convocação pleiteada pelos senadores Eduardo Girão e Izalci Lucas, que é suplente.

Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e Segurança Pública de Bolsonaro e ex-secretário de Segurança do Distrito Federal no 8 de janeiro, foi alvo de requerimentos de três deputados governistas que são titulares da CPMI: Rafael Brito (MDB-AL), Rubens Pereira Júnior (PT-MA) e Duarte (PSB-MA). Ele passou quase quatro meses presos e foi solto pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, no último dia 11.

Há também requerimentos para convidar, e não convocar, o ex-presidente Jair Bolsonaro — do deputado Rogério Correia (PT-MG) — e o ministro Flávio Dino — da deputada Erika Hilton (PSOL-SP)