CPMI do 8 de janeiro aprova quebra de sigilo telemático de Cid e Lawand Jr

Os integrantes da CPMI do 8 de janeiro aprovaram, nesta terça-feira, 90 requerimentos de quebra de sigilo, pedidos de informação e relatórios financeiros. Uma equipe de seis parlamentares vai se reunir para discutir convites e convocações, que serão votados em outra reunião.

Entre os requerimentos aprovados, estão os que pedem as quebras de sigilo telefônico e telemático do coronel Jean Lawand Junior e telemático do ex-ajudante de ordens Mauro Cid, que trocaram mensagens golpistas, reveladas por VEJA.

A quebra dos sigilos bancário e fiscal de George Washington de Oliveira Sousa, investigado por uma tentativa de atentado no Aeroporto de Brasília às vésperas do Natal, também foi aprovada. O colegiado autorizou ainda o pedido de quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico e telemático, do ex-chefe da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques, suspeito por tentativa de interferência no resultado das eleições do ano passado.

