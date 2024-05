CPI dos planos de saúde já tem assinaturas suficientes para ser instalada

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O líder do maior blocão da Câmara, Aureo Ribeiro (Solidariedade-RJ), já conseguiu mais do que as 171 assinaturas necessárias para instalar a CPI dos Planos de Saúde.

Ele começou a reunir apoio ao inquérito parlamentar depois de uma audiência pública sobre o cancelamento unilateral de planos de saúde pelas operadoras.

Há suspeitas de que os principais alvos dos cancelamentos tenham sido pessoas com transtorno do espectro autista (TEA) e idosos.

Ribeiro afirma que o objetivo da CPI é dar uma resposta aos mais de 2.300 clientes que ficaram sem plano, de acordo com levantamento divulgado pela Agência Nacional de Saúde (ANS).