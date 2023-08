CPI das Pirâmides Financeiras vai pedir condução coercitiva de Ronaldinho

A cúpula da CPI que investiga fraudes financeiras na Câmara dos Deputados informou nesta quinta-feira que irá pedir a condução coercitiva de Ronaldinho Gaúcho. O relator da Comissão, deputado Ricardo Silva (PSD-SP), questionou a ausência do ex-atleta, que descumpriu a convocação dos parlamentares e não foi depor em duas oportunidades.

“A lei fala que a convocação tem que ser cumprida. Por que não se antecipou? Ainda que não tivesse o voo, mas vários voos ocorreram, inclusive nesta manhã, de Porto Alegre, pousando em Brasília”, disse o relator. “Essa justificativa não encontra amparo legal, compete a essa Comissão Parlamentar de Inquérito buscar o meio jurídico e a condução coercitiva”, seguiu.

“A decisão do pedido feita pela condução coercitiva do senhor Ronaldo é uma decisão já da mesa, que já está tomada, e vai já ser protocolada no juízo competente”, concluiu Silva.

O empresário Ronaldo Assis de Moreira, irmão do jogador, foi à Câmara e negou o envolvimento do ex-camisa 10 da Seleção Brasileira com a empresa 18k Ronaldinho, que aplicava golpes prometendo rendimentos falsos em investimentos de criptoativos. Assis afirmou que Ronaldinho licenciou o direito de uso de imagem à empresa 18k Watches, mas não tinha conhecimento da pirâmide financeira por trás da marca.

