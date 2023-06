Marcos do Val tem Twitter e Instagram bloqueados por ordem de Moraes

A conta do senador Marcos do Val (Podemos-ES) no Twitter foi retida na tarde desta quinta-feira, 15, por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do STF, que autorizou a operação deflagrada pela PF contra o parlamentar. Minutos depois, a página dele no Instagram também ficou indisponível.

Do Val é alvo de três mandados de busca e apreensão, no seu gabinete no Senado e em endereços no Espírito Santo, sua base eleitoral.

