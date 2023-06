A Polícia Federal deflagrou uma operação nesta quinta para cumprir três mandados de busca e apreensão contra o senador Marcos do Val, do Podemos do Espírito Santo.

Os mandados foram autorizados pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF.

Os agentes estão no Senado, no gabinete do senador, e em endereços do político no Espírito Santo, sua base eleitoral.

Mais informações em instantes.