Conselho Nacional de Procuradores elege PGE de São Paulo como presidente

A procuradora-geral do Estado de São Paulo, Inês Coimbra, foi eleita nesta semana a presidente do Colégio Nacional de Procuradores-Gerais dos Estados e do Distrito Federal. Ela irá suceder o PGE do Rio Grande do Sul, Eduardo da Costa.

“Nos últimos anos, o colegiado ganhou representatividade e destaque. Começamos a ser vistos, trazendo discussões e temas relevantes aos nossos Estados.”, afirmou a nova presidente.

Entre os trabalhos de destaque de Inês Coimbra está a criação do Fórum Permanente de Equidade e Diversidade. O grupo divulgou levantamento em que mostra que 54% dos procuradores entrevistados são homens, 81% se declaram homens e 94% heterossexuais.