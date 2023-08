Congresso do PT deve bater martelo para aliança com Boulos em São Paulo

Os mais de 30 diretórios zonais do PT do município de São Paulo se reúnem nesta semana e devem elaborar a estratégia do partido para as eleições de 2024. Apesar da resistência de alas relevantes do petismo paulistano, a maioria deve decidir pela aliança com Guilherme Boulos, do PSOL.

O apoio a Boulos foi prometido por Lula em março de 2022. Na ocasião, o psolista retirou sua candidatura ao governo de São Paulo para abrir caminho para Fernando Haddad, que acabou derrotado por Tarcísio de Freitas. Guilherme Boulos, por sua vez, foi o deputado federal mais votado em São Paulo.

“É um nome muito forte para derrotar o bolsonarismo em São Paulo, que hoje está representado pelo atual prefeito (Ricardo Nunes)”, diz a vereadora Luna Zarattini.

Nunes almoçou nesta sexta-feira com Jair Bolsonaro e Valdemar Costa Neto. Ele sabe a importância de uma aliança com o PL para evitar adversários à direita e ganhar tempo de televisão na campanha, mas planeja mostrar mais proximidade a Tarcísio do que com Bolsonaro. Já o PT, parece apostar em uma espécie de terceiro turno das eleições presidenciais.

