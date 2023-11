Conferência da OAB nacional debate regularização da cannabis medicinal

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Um debate sobre a regulamentação da cannabis medicinal vai abrir a programação de terça-feira da Conferência Nacional da Advocacia Brasileira, que ocorre em Belo Horizonte. O mercado da planta usado para fins medicinais deve render 700 milhões de reais, em 2023, um aumento de 92% em relação ao faturamento do ano anterior.

“A cannabis medicinal tem importantes desafios a vencer no Brasil, principalmente em relação à legislação e o Conselho Federal da OAB está fazendo sua parte ao abrir espaço para esse tema. Há uma indústria em potencial aguardando que a lei brasileira permita que elas possam exercer suas atividades no Brasil”, afirma o advogado Leonardo Sobral Navarro, integrante da Comissão de Direito da Cannabis Medicinal do Conselho Federal da OAB.

A 24ª edição da Conferência Nacional da Advocacia Brasileira iniciou nesta segunda-feira e se estende até a próxima quarta-feira, na capital mineira. O evento vai reunir 400 palestrantes em mais de 50 painéis.