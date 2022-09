Como será o fim de semana de eleição no Comando do Exército

Se Jair Bolsonaro pretende dar um golpe no domingo, não reconhecendo o resultado das urnas e decretando algum tipo de medida autoritária, o movimento não passará pelo Comando do Exército em Brasília.

O Radar ouviu militares que atestaram: não há movimentação prevista para o fim de semana na caserna. Será mais um fim de semana como outro qualquer, com a turma do plantão trabalhando e os demais militares no conforto do lar. Viva a democracia.