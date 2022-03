Como será a filiação de Alckmin ao PSB em Brasília

O PSB vai filiar nesta quarta-feira, às 10h30, o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin. Também assinarão ficha de filiação o senador Dário Berger e o vice-governador do Maranhão, Carlos Brandão.

O evento será ao ar livre, na sede da Fundação João Mangabeira, em Brasília, e contará com a presença do presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, do presidente da Fundação João Mangabeira, Márcio França, dos governadores Flávio Dino, Paulo Câmara, Renato Casagrande e João Azevedo, e de outras lideranças nacionais do partido.

Ao final, haverá entrevista coletiva. Todo o evento será transmitido pelas páginas do Facebook, Youtube e sites oficiais do PSB e da FJM. Protocolos sanitários serão respeitados em função da pandemia da Covid-19.