Como será a despedida de Flávio Dino da vida política

Recebido por Lula nesta semana para fazer a última prestação de contas sobre as ações no Ministério da Justiça antes de transmitir o cargo a Ricardo Lewandowski, na próxima quinta-feira, no Palácio do Planalto, Flávio Dino passou os últimos dias preparando o roteiro do seu discurso de despedida da vida política.

No Senado, onde assumirá seu mandato antes de tomar posse no STF, no dia 22 de fevereiro, o maranhense deverá fazer um pronunciamento repleto de agradecimentos aos conterrâneos — que o elegeram deputado federal, governador (duas vezes) e senador.

A fala, no entanto, não será escrita, e sim de cabeça. Dino não costuma redigir seus discursos, com pouquíssimas exceções como na primeira posse no Governo do Maranhão e quando assumiu uma cadeira na Academia Maranhense de Letras.

O ministro, aliás, se despediu “literalmente aos prantos” da Justiça Federal (em 2006), da Câmara dos Deputados (2011) e do Palácio dos Leões (2022). De saída do governo Lula, ele disse a aliados estar surpreso com o próprio estado emocional. Está sereno.