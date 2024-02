Como o marqueteiro de Tabata analisa última pesquisa para Prefeitura de SP

Para o marqueteiro Pablo Nobel, responsável pela campanha de Tabata Amaral nas eleições de São Paulo, o resultado da última pesquisa de intenção de votos indica que os paulistanos buscam por alternativas fora da polarização.

Na pesquisa divulgada nesta semana pelo Paraná Pesquisas, a deputada do PSB aparece em terceiro lugar com 9,7% dos votos, desempenho melhor do que o levantamento anterior feito pelo mesmo instituto, de setembro do ano passado, em que a deputada estava com 7,5%.

“O crescimento reflete o interesse crescente por uma candidatura independente e fora da polarização. Chama a atenção que apesar do ainda alto índice de desconhecimento, a Tabata já esteja crescendo”, disse.

“Um de cada três eleitores que a conhecem declaram o voto nela. Assim, é uma confirmação que nos entusiasma bastante: quem conhece a Tabata, gosta”, acrescentou o publicitário.

Continua após a publicidade

Os números do levantamento mostram que, entre os três principais pré-candidatos para as eleições de outubro em São Paulo, Tabata é a menos conhecida. Entre os entrevistados, 1,9% dizem não conhecer Guilherme Boulos o suficiente para opinar, 1,1% respondem o mesmo sobre Ricardo Nunes e 5,6% mostram desconhecimento sobre a candidata do PSB.

A pesquisa, divulgada nesta terça, mostra Boulos em primeiro lugar com 33% das intenções de voto empatado tecnicamente com Ricardo Nunes, que tem 32%. Para Nobel, o resultado já era esperado, pois o deputado do PSOL e o atual prefeito já são conhecidos pelo eleitor.