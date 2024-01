Como Lula convenceu Pacheco a estar em Brasília para o ato do 8 de janeiro

Assim como o chefe do STF, Luís Roberto Barroso, o presidente do Senado e do Congresso, Rodrigo Pacheco, não estaria no ato que vai marcar o primeiro aniversário dos ataques do 8 de janeiro, na próxima segunda-feira.

O senador até tentou despistar Lula dizendo que tinha combinado uma viagem com o irmão aos EUA.

“Pacheco, você diz ao seu irmão que você vai para lá dia 9”, brincou Lula.

Depois do quarto telefonema do presidente, Pacheco entendeu que não teria como escapar e mudou os planos para estar em Brasília.