Como foi o primeiro encontro entre Mourão e Alckmin no Planalto

O vice-presidente Hamilton Mourão aceitou o convite do seu sucessor, Geraldo Alckmin, para “tomar um café” na manhã desta terça-feira. O encontro ocorreu no Palácio do Planalto e estava marcado às 11h na agenda oficial do General, que definiu Alckmin como “coordenador da equipe de transição do Presidente da República eleito”.

Na conversa, Mourão explicou as atividades da Vice-Presidência e a estrutura que dispõe como vice de Jair Bolsonaro.

“Projetei para ele qual é a nossa estrutura, quais são as atribuições, quais são as assessorias que ele tem livre provimento porque outras são designadas, pelo Itamaraty ou pelas Forças Armadas…”, disse o vice-presidente na saída do Planalto.

A conversa também tratou sobre o Conselho Nacional da Amazônia Legal, instituído em 2020 por Bolsonaro, com o objetivo de coordenar e implementar políticas públicas voltadas à Floresta Amazônica. Mourão é o atual presidente do órgão, mas disse que a manutenção da estrutura não foi mencionada por Alckmin: “ele não falou nada disso aí porque não é decisão que compete a ele, né?”.

O general ainda revelou uma conversa entre as esposas sobre o Palácio do Jaburu. Paula Mourão teria recebido Lu Alckmin para tratar de detalhes sobre a residência oficial da Vice-Presidência.

A reunião foi a primeira presencial entre Hamilton Mourão e Geraldo Alckmin, que já haviam conversado por telefone pouco depois do segundo turno. O senador eleito descartou qualquer chance de algo parecido ocorrer entre o atual presidente e Lula.

“Eu já recebi o Alckmin. Deixa para lá, tá bom, está tudo andando”, afirmou.