Como foi a entrada de Elon Musk no aeroporto dos ricaços em SP

De passagem pelo Brasil, o bilionário Elon Musk viajou à bordo de seu avião particular e desembarcou na manhã desta sexta no São Paulo Catarina, aeroporto executivo dos ricaços localizado em São Roque, a 60 quilômetros da capital.

Ao chegar em solo brasileiro, como é praxe, passou por todos os processos de imigração e apresentou o passaporte aos órgãos federais. A comitiva do presidente Jair Bolsonaro também pousou no local com as aeronaves oficiais da FAB.

O São Paulo Catarina, do grupo JHSF, foi autorizado no ano passado pela Anac a operar voos internacionais, sendo o primeiro aeroporto privado do país a receber esse tipo de operação.

Com a autorização, as aeronaves com destino ou procedência internacional atendidos pelo aeroporto não precisam mais passar pela imigração em terminais maiores, como Guarulhos e Viracopos.

Musk chegou ao Brasil em seu Gulfstream G650ER — a luxuosa aeronave tem valor estimado em 70 milhões de dólares, algo em torno de 340,5 milhões de reais.