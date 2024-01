Como Flávio Dino vê o futuro de Ricardo Cappelli na política

Se depender da opinião do chefe e amigo Flávio Dino, o quase ex-secretário-executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Cappelli, deverá mirar na eleição de 2026 para o Governo do Distrito Federal.

A avaliação do ministro, nos bastidores, é que o aliado, que é filiado ao PSB, teria mais chances nas urnas em Brasília, na sucessão de Ibaneis Rocha (MDB) — e menos no Maranhão, onde foi secretário estadual, ou no Rio de Janeiro, sua terra natal.

Isso porque, no DF, a esquerda está menos consolidada e candidatos de fora da capital costumam ser bem aceitos pela população local. Em 2022, Ibaneis foi reeleito no primeiro turno e Leandro Grass (PV) teve pouco mais de 25% dos válidos. Cappelli também poderia aproveitar os louros da sua atuação como interventor na segurança pública do Distrito Federal após os ataques de 8 de janeiro do ano passado.

Na terça-feira, Dino confirmou que a passagem do seu número 2 pela pasta foi concluída, após reunião de transição com o futuro ministro, Ricardo Lewandowski. E disse ter certeza que ele “em breve estará trabalhando em outro lugar”.

No começo do mês, o Radar revelou que o então ministro interino (nas férias de Flávio Dino) foi aconselhado a enfrentar as urnas já em 2024 como candidato do PSB à prefeitura do Rio de Janeiro, contra Eduardo Paes. A ideia foi apresentada pelo ministro Márcio França, seu correligionário.

O pano de fundo para a iniciativa seria a decisão do PSD de romper com o PSB em Pernambuco — em agosto do ano passado, o partido de Gilberto Kassab deixou a gestão de João Campos no Recife e migrou para a da governadora Raquel Lyra, do PSDB. França questiona por que a legenda deveria apoiar “de graça” a reeleição de Paes.