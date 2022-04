Como Bolsonaro espera derrotar Lula e a terceira via nas urnas

Em segundo lugar nas pesquisas eleitorais, o presidente Jair Bolsonaro vai apostar todas as fichas no antipetismo e na rejeição ao ex-presidente Lula para tentar se reeleger. A estratégia é ignorar qualquer possibilidade de terceira via e convencer os eleitores que ser contra ele significa apoiar o petista — e torcer que isso reverta votos.

Nesta segunda, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, que integra o grupo que coordena a campanha de Bolsonaro, publicou o trecho de um vídeo com a sua participação em um programa de rádio do Rio Grande do Norte em que reforça a polarização entre Bolsonaro e o PT.

“Só tem Bolsonaro e o PT, não tem terceira via. Então não adianta dizer ‘eu sou fora Bolsonaro’. Você não é ‘fora Bolsonaro’, você é a favor do PT. Porque não existe terceira via. Ou ainda acham que vai surgir terceira via? A próxima eleição é Bolsonaro e a volta do PT. Quem é ‘fora Bolsonaro’ não pode dizer que ‘sou fora Bolsonaro’. Você tem que dizer ‘eu sou PT, eu sou Lula, eu quero o PT de volta’. Porque não tem outra opção”, declarou.

O ministro, que já declarou voto em Lula e Dilma Rousseff em eleições anteriores, fez então menção à cantora Anitta, que tem feito diversas críticas a seu chefe.

“Não vai ter mais… Anitta não vai poder falar mais ‘fora Bolsonaro’ não, ela tem que falar ‘fora Bolsonaro e volta Lula, volta PT’. Tem que colocar o dedo lá no 13. Não adianta mais quer dizer ‘eu quero um candidato cool, de terceira via, bonitão aí que venha do mercado’. Não tem. É Lula e Bolsonaro. Ou você é Lula ou é Bolsonaro”, concluiu.

