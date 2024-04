Como as campanhas de Boulos, Nunes e Tabata veem nova pesquisa eleitoral

A nova pesquisa eleitoral da Atlas/Intel mostra Guilherme Boulos com 35,6% das intenções de voto, empatado tecnicamente com o pré-candidato à reeleição Ricardo Nunes, que tem 33,7%. Tabata Amaral tem 14,5% da preferência dos eleitores, Kim Kataguiri aparece com 9,4% e Marina Helena com 3,5%, no levantamento encomendado pela CNN e divulgado nesta quarta-feira.

Na pesquisa anterior do mesmo instituto, divulgada em dezembro, Boulos tinha 29,5% e Nunes 18%. Tabata aparecia com 6,2%, Kataguiri com 5,3% e Marina Helena com 0,6%.

Em nota, a pré-campanha de Guilherme Boulos atacou o principal adversário Ricardo Nunes. A equipe do deputado do PSOL destacou “400 milhões de reais gastos em propaganda” e “quase 5 bilhões de reais de obras sem licitação” e que, apesar do aporte financeiro do concorrente, o psolista “continua crescendo e na liderança”.

“Além disso, o levantamento mostra o impacto das denúncias sobre a gestão Nunes. Principalmente a recente operação do Ministério Público para investigar a infiltração do crime organizado nas empresas de ônibus que prestam serviços à Prefeitura”, diz a nota, que também destaca a relevância do instituto, o “que mais acertou” nas últimas eleições presidenciais do Brasil e da Argentina.

Já o prefeito Ricardo Nunes falou sobre o resultado da pesquisa durante o evento GiroBusiness, da corretora de investimentos Galapagos Capital. Ele afirmou que, no momento, está mais preocupado em “prefeitar” do que com levantamentos de intenção de voto.

“Da última pesquisa Atas para a atual, a gente teve um crescimento de 15%. É muito considerável, né? Um crescimento grande. A distância com relação ao principal adversário diminuiu bastante”, afirmou a jornalistas.

“É continuar trabalhando com foco na cidade, trazer resultado, gerar ações que permitam a geração de emprego e renda em São Paulo. Vejo de forma otimista, mas verdadeiramente eu estou muito preocupado com pesquisa agora não. Acho que é isso, é trabalhar, cuidar, prefeitar”, seguiu.

Tabata Amaral usou as redes sociais para destacar que, conforme a pesquisa, ela é a pré-candidata em condições de vencer Ricardo Nunes no segundo turno. No cenário com Boulos e Nunes, o atual prefeito vence por 0,5%, em uma disputa apertada. Já na comparação entre Tabata e Nunes, em um eventual segundo turno, ela venceria por 1,7%.

Em nota enviada ao Radar, a deputada do PSB afirmou que o crescimento é fruto do conhecimento do eleitorado sobre sua atuação em Brasília.

“O crescimento nas pesquisas é porque as pessoas estão conhecendo minha pré-candidatura, estão descobrindo que eu sou da periferia e mudei de vida por meio dos estudos. Elas estão conhecendo o meu trabalho como deputada federal e os meus projetos que mudam a vida das pessoas, como o Pé-de-meia, que vai dar condições de manter os adolescentes na escola”.

A pesquisa Atlas/Intel ouviu 1.629 moradores de São Paulo, entre os dias 18 e 22 de abril, por Recrutamento Digital Aleatório. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais, para mais ou para menos.