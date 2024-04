Boulos tem 35,6% em São Paulo e Nunes, 33,7%, diz pesquisa AtlasIntel

O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) tem 35,6% das intenções de voto na disputa pela Prefeitura de São Paulo, ante 33,7% do prefeito Ricardo Nunes (MDB), candidato à reeleição. Os dois estão tecnicamente empatados dentro da margem de erro de 2,5 pontos percentuais apra mais ou para menos. A pesquisa foi feita pelo instituto AtlasIntel, contratada pela CNN Brasil e divulgada nesta quarta-feira, 24.

A deputada Tabata Amaral (PSB) aparece em terceiro lugar com 14,7% das intenções de voto, seguida pelo deputado Kim Kataguiri (União Brasil), com 9,4%. Marina Helena (Novo) tem 3,5%. Altino Prazeres Júnior (PSTU) não pontuou. Votos brancos e nulos somam 2,2%. Outros 0,9% não sabem ou não responderam.

O instituto entrevistou 1.629 moradores da cidade de São Paulo, por meio de Recrutamento Digital Aleatório, entre os dias 18 e 22 de abril. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o código SP-00864/2024.

Na rodada anterior do levantamento AtlasIntel, divulgado em dezembro de 2023, Boulos tinha 29,5% das intenções de voto, contra 18% de Nunes. Tabata aparecia com 6,2%; Kim Kataguiri, com 5,3%; e Marina Helena, com 0,6%.

Segundo turno

De acordo com o levantamento, Nunes teria 44,8% no segundo turno contra Boulos, que teria 44,3%. Os votos brancos e nulos são 9,9% e 1% não sabem.

Os dados apontam, porém, que o atual prefeito perderia força em uma eventual disputa com Tabata. Nesse cenário, a deputada tem 44,3%, enquanto Nunes tem 42,6%. Os brancos ou nulos são 11,4% e 1,7% não sabem.

Renda

A pesquisa também mostra que Nunes lidera entre os eleitores mais pobres — com renda familiar até 2.000 reais (42,8% das intenções de voto) e entre 2.000 e 3.000 reais (65,5%). Já Boulos aparece à frente entre os eleitores com renda acima de 5.000 reais e acima de 10.000 reais.

Considerando os eleitores com faixa salarial entre 3.000 e 5.000 reais, os dois pré-candidatos aparecem empatados dentro da margem de erro: Boulos com 41,2% e Nunes com 39,2%.

O atual prefeito também lidera entre os beneficiários do Bolsa Família, com 63,1%, enquanto o deputado tem 16,3% nesse segmento.