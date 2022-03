Comissão que vai mudar a lei de impeachment começará a trabalhar

O ministro Ricardo Lewandowski e o senador Rodrigo Pacheco instalarão nesta sexta, no Senado, à Comissão de Revisão da Lei de Impeachment.

Antes do evento, Lewandowski, acompanhado do presidente do Senado, falará com a imprensa sobre os objetivos do trabalho. O Radar já mostrou que a criação do colegiado provocou atritos com o chefe da Câmara, Arthur Lira, a quem compete a abertura do processo de impeachment.