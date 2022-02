Comissão de impeachment, o novo atrito entre Pacheco e Lira

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Rodrigo Pacheco e Arthur Lira estão novamente em conflito. O motivo: o chefe do Senado criou uma comissão para mexer na Lei do Impeachment sem consultar Lira, a quem cabe a decisão sobre abertura dos processos.

A aliados, o chefe da Câmara foi duro: “Se ele quer mexer com as minhas atribuições, então posso rediscutir o papel do Senado nas agências reguladoras, na indicação aos tribunais…”

A comissão criada por Pacheco é presidida pelo ministro Ricardo Lewandowski, do STF, e fará a primeira reunião nesta sexta.