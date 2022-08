Comissão no Senado quer que Queiroga explique preço de medicamentos

Senadores da Comissão de Defesa do Consumidor do Senado discutirão nesta terça a convocação do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, para que o auxiliar de Jair Bolsonaro explique como são definidos os preços de medicamentos utilizados no tratamento de doenças raras no Brasil.

Requerimento de autoria do senador Fabiano Contarato (PT-ES) pede que o ministro indique “as diretrizes, as normas, os critérios e os métodos adotados na fixação dos preços de medicamentos novos para doenças raras, especialmente com relação ao Trikafta”.

O medicamento Trikafta é utilizado no tratamento da chamada fibrose cística, doença genética que ataca as glândulas do corpo que produzem muco, suor e enzimas pancreáticas e afetam, entre outros órgãos, o pulmão. O tratamento com o remédio chega a custar 30.000 reais por mês.

A sessão da comissão está prevista para as 15h desta terça-feira.