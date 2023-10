Comissão do Senado deve votar projeto que regulamenta ‘mercado de carbono’

Atualizado em 3 out 2023, 20h13 - Publicado em 4 out 2023, 09h01

A Comissão de Meio Ambiente do Senado deverá votar na reunião marcada para começar às 9h desta quarta-feira o projeto de lei que regulamenta o Mercado Brasileiro de Redução de Emissões, conhecido como “mercado de carbono”.

Relator do PL, a senadora Leila Barros (PDT-DF) apresentou um substitutivo à proposta inicial com base no parecer da Comissão de Assuntos Econômicos a projetos que tramitavam em conjunto e em diversas emendas apresentadas durante a tramitação.

Nesta terça, o ministro da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência, Alexandre Padilha, afirmou que seria um “dia histórico” e elogiou o texto final da relatora.

Segundo o articulador político do governo Lula, houve um acordo para aprovar o texto “de uma forma que agrada a todos”, já que o relatório agregou a proposta do governo às de “todos os atores do Senado, todos os membros da Comissão de Meio Ambiente, incluindo setores do agronegócio, da indústria, das universidades, aqueles que acompanham e pesquisam essas metodologias de crédito de carbono”.

