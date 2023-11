Comissão do Senado aprova taxação de offshores

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou, há pouco, o projeto que prevê a taxação de offshores. O texto segue agora para votação no plenário do Senado.

A proposta faz parte do pacote econômico de Fernando Haddad para aumentar — são pelo menos 20 bilhões de reais com os tributos — a arrecadação em 2024.

O texto altera a taxação de lucros com offshores, rendimentos obtidos fora do Brasil, por meio de aplicações financeiras ou empresas no exterior.