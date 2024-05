Comissão de senadores vai visitar cidades atingidas pelas chuvas no RS

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Criada no Senado para acompanhar os trabalhos de socorro a vítimas da tragédia climática, a Comissão Temporária Externa do Rio Grande do Sul fará, nesta quinta, sua primeira viagem ao estado.

O colegiado é formado pelos três senadores gaúchos — Paulo Paim é o presidente, Orth é o vice, e Hamilton Mourão é o relator do grupo — e pelos senadores Esperidião Amin (PP-SC), Alessandro Vieira (MDB-SE), Jorge Kajuru (PSB-GO), Leila Barros (PDT-DF) e Astronauta Marcos Pontes (PL-SP).

O transporte será feito pela Aeronáutica e o avião pousará em Canoas, na Grande Porto Alegre. A comissão deve visitar centros de acolhimento em Canoas, São Leopoldo e Porto Alegre.