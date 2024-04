Comissão da Câmara marca debate sobre regulamentação da reforma tributária

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara dos Deputados, Danilo Forte (União-CE), marcou o primeiro debate no colegiado sobre a regulamentação da reforma tributária para o próximo dia 17, logo após o envio dos projetos complementares da equipe econômica do governo Lula.

O secretário extraordinário da Reforma Tributária do Ministério da Fazenda, Bernard Appy, e o relator da proposta aprovada no ano passado na Câmara, deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), foram convidados para discutir as propostas.

Forte também chamou os presidentes das frentes parlamentares formaram grupos de trabalhos paralelos para discutir a regulamentação da reforma, como a do Empreendedorismo (FPE), da Agropecuária (FPE) e do Comércio e Serviços (FCS).