Comissão da Câmara deve votar se envia missão oficial à Ucrânia

A Comissão de Relações Exteriores da Câmara deve votar nesta quarta-feira um requerimento de missão oficial de caráter humanitário à Ucrânia. O colegiado começará a discutir propostas da pauta depois da eleição de seus vice-presidentes, marcada para as 9h.

Pedida pelo deputado Alfredo Gaspar (PL-AL), a missão oficial terá, se aprovada, o objetivo de conferir, in loco, a situação da população civil e de brasileiros que moram no país atacado pela Rússia, além de observar se os preceitos do Direito Internacional Humanitário e as normas da guerra estão sendo “minimamente” respeitados.

“Trata-se de uma missão de caráter humanitário que pretendemos viabilizar com o apoio do governo brasileiro por meio da Força Aérea Brasileira e do Itamaraty, além da Embaixada da Ucrânia no Brasil e do Comitê Internacional da Cruz Vermelha”, afirma Gaspar.

“Para tanto, sugiro organizarmos uma reunião dos parlamentares interessados em integrar a missão, com esses agentes, para construirmos uma agenda que seja eficaz e que produza resultados efetivos”, acrescenta.