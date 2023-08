Comandante do Exército diz que eventuais desvios de conduta são corrigidos

Em meio a uma série de escândalos envolvendo militares que integraram o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, o general Tomás Miguel Paiva, comandante do Exército, leu um pronunciamento nesta sexta-feira, Dia do Soldado, em que pregou o “absoluto respeito a princípios éticos e valores morais” e disse que “eventuais desvios de conduta” são “repudiados e corrigidos”.

“Meus comandados! Guiados pelo espírito de servir à Pátria, vocês são os fiéis depositários da confiança dos brasileiros, que só foi obtida pela dedicação extrema ao cumprimento da missão constitucional e pelo absoluto respeito a princípios éticos e valores morais. Esse comportamento coletivo não se coaduna com eventuais desvios de conduta, que são repudiados e corrigidos, a exemplo do que sempre fez Caxias, o forjador do caráter militar brasileiro”, afirmou Paiva, na chamada “ordem do dia” [leia a íntegra aqui].

O evento, no Quartel-Geral do Exército, contou com a presença do vice-presidente Geraldo Alckmin, que está como presidente em exercício por conta da viagem de Lula à África.

Siga