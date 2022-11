Comandante da FAB curte mensagens com pedidos golpistas no Twitter

Comandante da Força Aérea Brasileira, o bolsonarista Carlos de Almeida Baptista Junior curtiu cinco mensagens direcionadas a ele no Twitter na quinta-feira passada com pedidos de teor golpista às Forças Armadas.

No dia seguinte, o tenente-brigadeiro do ar assinou uma nota conjunta com os chefes do Exército e da Marinha sobre as “manifestações populares que vêm ocorrendo em inúmeros locais do país” na qual os militares afirmam o “compromisso irrestrito e inabalável com a democracia e com a harmonia política e social”, mas condenam “eventuais restrições a direitos, por parte de agentes públicos”.

As curtidas foram reveladas nesta segunda-feira pela coluna do jornalista Guilherme Amado, do portal Metrópoles.

Uma das mensagens que ganharam um like de Baptista Junior foi enviada por um apoiador declarado do presidente Jair Bolsonaro, que escreveu “SOS FFAA”, expressão que sinaliza um pedido de socorro às Forças Armadas. Outras usuárias pediram “SOS restabelecimento da Leia e Ordem!” e que as “Forças Armadas salvem o Brasil”.

“É inadmissível o que estão fazendo com nosso País @CBaptistaJr vocês precisam estar ao lado do povo que tanto clama ajuda”, disse outra mensagem enviada ao chefe da FAB e curtida por ele.

Outro usuário relatou ter jogado “muita bola” com o militar e disse torcer para que Baptista e os demais comandantes das Forças Armadas, “juntamente com presidente, tragam ordem a nosso Brasil!”.

O Radar questionou a assessoria de imprensa da Aeronáutica sobre as mensagens curtidas pelo comandante e do Brasil precisaria ser salvo pelas Forças Armadas, na opinião do tenente-brigadeiro do ar, mas não obteve resposta até o momento.

Depois que os likes foram reveladas pelo Metrópoles, o chefe da FAB curtiu outras duas mensagens que ironizaram o emprego do jornalista responsável pela coluna e defenderam que ele deixe “o cara curtir o que quiser”. “Deixem de ser chatos”, diz o tuíte.

Veja abaixo as mensagens curtidas pelo comandante da Aeronáutica: