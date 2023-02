Com ‘traições’ no PSD, aliados de Pacheco reajustam contagem de votos

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

As “traições” dos três senadores do PSD que declararam voto em Rogério Marinho (PL) na disputa pela presidência do Senado fizeram o entorno de Rodrigo Pacheco reajustar a projeção para a eleição da tarde desta quarta-feira.

Os aliados do senador mineiro previam que ele contava com 55 votos, como registrou o Radar há uma semana. Agora, a estimativa é que Pacheco tenha entre 51 e 52 votos — pelo menos dez a mais do que os 41 necessários para ser eleito.

Foram desconsiderados, portanto, Nelsinho Trad (MS), líder do PSD no Senado, Lucas Barreto (AP) e Dr. Samuel Araújo (PSD-RO), suplente de Marcos Rogério (PL-RO).

Mesmo com a redução, a projeção é ainda um pouco mais otimista que a do governo Lula, que apoia a sua reeleição e prevê que ele receba 49 ou 50 votos.