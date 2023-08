Com tantos rolos na Justiça, como anda a saúde de Carla Zambelli

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Ré no STF por empunhar uma arma de fogo nas ruas de um bairro nobre de São Paulo às vésperas das eleições e, acusada na CPMI do 8 de janeiro, pelo hacker da vaza-jato, de ter financiado a invasão em computadores do Judiciário, a deputada Carla Zambelli está “de consciência absolutamente tranquila”, diz a sua defesa.

“Ela não está tomando qualquer tipo de remédio para dormir e também não está ansiosa”, afirmou o advogado Daniel Bialski ao Radar. “Ela teve uma diverticulite muito grave e estava tomando medicação só para isso. No mais, nada fora do normal” seguiu.

Zambelli esteve internada ao menos duas vezes neste ano. Em maio, ela teve um “mal-estar súbito” e deu entrada no no Hospital DF Star, em Brasília, exames diagnosticaram que a parlamentar estava com Covid-19.

Depois, entre 15 e 20 de agosto, ela ficou na mesma casa de saúde, sob cuidados médicos. Segundo a assessoria de imprensa da deputada, ela foi diagnosticada com diverticulite, uma inflamação na parede do intestino.

Enquanto estava internada, o hacker Walter Delgatti prestou depoimentos à Polícia Federal e ao Congresso Nacional, na CPMI do 8 de janeiro. Ele disse que recebeu cerca de 40.000 reais de pessoas ligadas à parlamentar. À época, veículos de imprensa chegaram a noticiar que ela também passava por tratamento para depressão.

