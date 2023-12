Com Lula presente, CNPE antecipa aumento de biodiesel na mistura do diesel

Com a presença de Lula na reunião, o Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) decidiu nesta terça-feira antecipar o cronograma de aumento do biodiesel na mistura do diesel em um ano. Hoje em 12%, o percentual obrigatório passará para 14% em março de 2024 e 15% em março de 2025.

O órgão também decidiu criar um grupo de trabalho para estudar a importação de biodiesel. Até que esse trabalho seja concluído, a autorização para comprar o biocombustível no exterior ficará suspensa.

O Ministério de Minas e Energia, comandado por Alexandre Silveira, classificou a decisão do CNPE de antecipar o aumento do biodiesel na mistura do diesel como “um passo fundamental para a aceleração do processo de descarbonização da matriz energética brasileira”.

Agentes do setor no país também avaliaram a resolução positivamente. “O aumento da mistura do biodiesel no combustível fóssil mostra que o governo federal confirmou seu compromisso com a transição energética e com a descarbonização, dando o impulso necessário para que a indústria retome o caminho da competitividade e o espaço perdido nos últimos anos”, disse a União Brasileira do Biodiesel e Bioquerosene (Ubrabio).