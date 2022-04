Com corrupção no MEC, Bolsonaro diz que seu governo sobrevive pela ‘fé’

Jair Bolsonaro disse nesta segunda durante um evento aos pés do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, que seu governo sobrevive graças a fé. Segundo Bolsonaro, se sua gestão não fosse temente a Deus, talvez ela não resistisse a “tantas adversidades”.

Ele não explicou quais problemas se referia especificamente, mas só na semana passada o presidente precisou lidar com casos suspeitos de corrupção no MEC e com a troca de comando da Petrobras em razão da alta dos combustíveis. Bolsonaro responsabiliza terceiros pelas mazelas de seu governo e agora, aparentemente, credita a permanência da sua gestão no poder a uma intervenção divina.

“Somos um governo que acredita em Deus, que defende a família e que deve lealdade ao seu povo. Com toda a certeza foi a fé que nos salvou no passado, nos elegeu e nos mantém vivos no governo até o dia hoje. Se não fosse Ele, o nosso Deus, como resistiríamos a tantas adversidades com grande parte da imprensa contra nós? É a fé”, disse.