‘Com coragem e amor, vamos reconstruir o Brasil’, diz Simone Tebet

Com Covid-19 e dor de garganta, como mostrou o Radar, a senadora Simone Tebet se manifestou há pouco pelas redes sociais para comemorar a decisão do PSDB de apoiar sua candidatura ao Palácio do Planalto.

“Este é um reencontro do centro democrático não agendado pela história, mas exigido por ela. No passado, democracia, cidadania, justiça social. Hoje, pelos mesmos valores e com a mesma urgência, unimos forças por um Brasil sem fome e sem miséria”, declarou a presidenciável do MDB.

“Sabemos da responsabilidade. Estamos prontos. Com coragem e amor, vamos reconstruir o Brasil. Recebo com alegria e imensa honra o apoio do PSDB à nossa candidatura”, complementou Simone.