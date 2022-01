Com Bolsonaro no hospital, Mourão retorna a Brasília

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Enquanto o presidente Jair Bolsonaro está internado em São Paulo com um quadro de obstrução intestinal, seu vice, Hamilton Mourão, retorna nesta segunda-feira para Brasília depois de passar o réveillon na Bahia com a família.

Diante da possibilidade de que o presidente seja submetido a uma nova cirurgia, como o próprio aventou nas redes sociais pela manhã, ainda não há informação do Planalto sobre possível passagem de comando da Presidência a Mourão.

De acordo com a assessoria da Vice-Presidência, Mourão deverá voltar ao trabalho no gabinete apenas a partir do próximo dia 14.