Collor se lança para disputar governo de Alagoas ‘com apoio de Bolsonaro’

No final do seu segundo mandato como senador, o ex-presidente Fernando Collor de Mello anunciou nesta terça que será candidato a governador de Alagoas, cargo que já ocupou entre 1987 e 1989. No vídeo em que confirmou sua pré-candidatura, Collor frisou que conta “com o apoio de Bolsonaro“, de quem se aproximou nos últimos anos, e adotou o discurso bolsonarista do “respeito a Deus, à pátria, à família, às cores da nossa família e à liberdade”.

Filiado desde abril ao PTB de Roberto Jefferson, o senador entra na embolada disputa contra o atual governador, Paulo Dantas (MDB), que foi eleito para um mandato tampão no mês passado e é apoiado pelos Calheiros e pelo ex-presidente Lula, o senador Rodrigo Cunha (União Brasil), apoiado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira (PP), e o ex-prefeito de Maceió Rui Palmeira (PSD).

Os três, aliás, apareceram empatados em uma pesquisa eleitoral divulgada na semana passada, com índices de intenção de voto entre 24% e 26% cada um.

Inicialmente, Collor seria candidato à reeleição na única vaga no Senado em disputa nesse ano, mas chegou a aparecer mais de 20 pontos atrás do ex-governador Renan Calheiros Filho (MDB).

“Tomo essa decisão por entender que precisamos de um governador de todos, que goste de gente. Um governador com uma agenda de trabalho para o presente e com visão de futuro. Para uma Alagoas como estado de todos, é essencial experiência, coragem, determinação, capacidade de inovar, para tornar realidade os sonhos de cada um”, anunciou o senador no vídeo publicado em suas redes sociais.

“A minha pré-candidatura nasce com o apoio do presidente Jair Bolsonaro, que é o presidente do Auxílio Brasil, do ‘auxílio pandemia’, do Vale Gás, do programa Casa Verde e Amarela, da transposição do São Francisco, do apoio ao agro e à agricultura familiar. O meu compromisso é por uma Alagoas forte, desenvolvida, avançada, com respeito a Deus, à pátria, à família, às cores da nossa família e à liberdade, valores que precisam e haverão de ser respeitados. Vamos juntos, por Alagoas e pelo Brasil”, concluiu.