O CNJ do corregedor Luis Felipe Salomão vai criar uma comissão para elaborar uma regra geral de adoção do juiz de garantias no país.

“A implantação deste instituto vai mexer com toda estrutura penal”, diz Salomão.